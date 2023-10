Pedra no sapato! De volta ao Palmeiras, Abel Ferreira encara São Paulo em busca de melhor retrospecto

Ao total, a comissão técnica portuguesa tem 19 Choques-Reis: seis vitórias, seis empates e sete derrotas - aproveitamento de 42,11%.

O Verdão inicia a rodada com 47 pontos conquistados, na quarta colocação, com campanha de 13 vitórias, oito empates e sete derrotas. 12 pontos atrás do líder Botafogo, a briga do time da Barra Funda é com garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Para o clássico, a tendência é que Abel mantenha a variação tática que deu certo contra o Coritiba. A boa notícia é o retorno do suspenso Endrick, que cumpriu punição pelo acúmulo de cartões amarelos.