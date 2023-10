Palmeiras venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o São Paulo no Allianz Parque

Após usufruir de um início invicto no Allianz Parque, o Palmeiras venceu apenas três dos últimos dez jogos contra o São Paulo no estádio. O Verdão não sabe o que é triunfar diante do rival em casa há três partidas ? neste recorte, são duas derrotas e um empate.

O último triunfo foi por 2 a 1, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Ainda assim, nas penalidades máximas, o Tricolor eliminou o rival da competição nacional de mata-mata.