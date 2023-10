Palmeiras e São Paulo vão para clássico sem principais nomes dos últimos anos

Nesta quarta-feira, São Paulo e Palmeiras protagonizam mais um Choque-Rei, dessa vez, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, no duelo, as duas equipes estarão sem os principais jogadores nos últimos anos.

Em recuperação de uma lesão grave no joelho, Dudu está fora da temporada, assim como Calleri, que operou o tornozelo. Os dois são os grandes nomes do Verdão e do Tricolor recentemente.

Após passagem efêmera em 2016, o centroavante argentino retornou em busca de confirmar o status de ídolo com um título. O que de fato aconteceu nesta temporada, com o camisa 9, inclusive, marcando um dos gols da final da Copa do Brasil contra o Flamengo.