Mayke pode completar 250 jogos pelo Palmeiras no clássico com o São Paulo

Há seis anos e meio defendendo o Palmeiras, o lateral direto Mayke pode atingir uma marca especial nesta quarta-feira. Isso porque, se entrar em campo hoje diante do São Paulo, o atleta completará 250 jogos vestindo a camisa do Verdão.

"Para mim, é uma enorme honra e um grande privilégio poder defender o Palmeiras, um clube gigante e tão vitorioso, e ainda ter a oportunidade de alcançar essa marca de 250 jogos. Não é fácil atuar e estar aqui há tanto tempo, sendo importante e vencendo títulos, é sinal de que o trabalho está sendo bem-feito e que as pessoas valorizam", afirmou o jogador de 30 anos.

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2017, Mayke soma 249 jogos, sete gols, 18 assistências e dez títulos. Ele também é o sétimo jogador do século com mais vitórias pelo Verdão (151). Somente no Allianz Parque, é o nono em número de jogos (106) e também em triunfos (71).