F1: GP de São Paulo terá homenagens a pilotos brasileiros e bandeirada de Marta

Além disso, o CEO do evento confirmou que Ludmilla irá cantar o hino nacional e que a jogadora Marta, ícone da seleção brasileira feminina, ficará responsável por dar a bandeirada ao vencedor da prova.

Como atrações, estão previstas: Esquadrilha da Fumaça, 'skydivers', desfile de carros históricos e atrações no Village. Na área de ativação do circuito, terão simuladores, desafio de pit-stop, foto-cabine e vídeo 360º ? além da promessa de muita música, melhorias no sistema de som e telões e a presença do Monobloco no grid de largada.

Adler, por fim, anunciou dois projetos anuais para São Paulo de preservação ambiental por meio de valorização energética e triagem de resíduos, além da manutenção do canal de denúncias de assédio nas arquibancadas.

"70% das pessoas que frequentam o GP não são da cidade, então precisamos dar acolhimento e outras opções para as pessoas curtirem a cidade. R$ 1,3 bilhão de movimentação financeira ano passada, em 2023 devemos superar. Obras que aumentam capacidade de público, geração de renda", afirmou o prefeito Ricardo Nunes, citando as obras no autódromo.

As atividades em pista começam na sexta-feira (3): às 11h30 (de Brasília), os pilotos vão ao circuito para o primeiro treino livre e, às 15h, realizam a sessão qualificatória. No sábado (4), dia de classificação para a sprint e a própria corrida curta, às 11h e 15h30, respectivamente. Por fim, no domingo, o GP de São Paulo acontece às 14h.