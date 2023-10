Felipe Melo pode chegar a 80 jogos pelo Fluminense diante do Goiás

Tudo indica que Felipe Melo vai ser titular do Fluminense nesta quarta-feira. O Tricolor recebe o Goiás no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 19h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se isso se confirmar e ele entrar em campo, Felipe Melo vai completar a marca de 80 partidas com a camisa do Fluminense. O jogador ficou de fora da derrota de 1 a 0 para o Bragantino por cumprir suspensão devido a acúmulo de cartões amarelos.

Felipe Melo marcou dois gols nos 79 jogos com a camisa do Fluminense. Além disso, comemorou dois títulos com a camisa do Tricolor, que foi os dois últimos Estaduais. O jogador pode ganhar a Libertadores, repetindo o feito que teve pelo Palmeiras.