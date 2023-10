Fazendo as contas! Santos terá cinco jogos em casa para tentar escapar do rebaixamento

O Santos dará início à uma importante sequência de jogos que pode ser decisiva para a permanência ou não do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o Peixe se encontra no 18º lugar da tabela, com 30 pontos, e tenta se livrar do Z4 o quanto antes para evitar o inédito rebaixamento.

A equipe vem de uma derrota humilhante para o Internacional, fora de casa, por 7 a 1. No entanto, o time tem chance de se reabilitar nesta quinta-feira à noite, diante do Coritiba, na Vila Belmiro. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão.

Esta será a primeira de cinco partidas que o Santos terá como mandante daqui até o término do torneio. Nas próximas semanas, a equipe ainda recebe o Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza, pela última rodada.