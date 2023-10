Dirigente do Barcelona ataca Vini Jr. por lance em vitória do Real Madrid: "Merece um tapa na cara"

? @vinijr ?#UCL pic.twitter.com/F0hiR05VE9

No lance que motivou as críticas de Miquel Camps, Vinicius Junior pedalou de frente para a marcação adversária no meio de campo. Ao final da partida, que foi vencida por 2 a 1 pelo Real Madrid, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do jogo.

Barcelona e Real Madrid, que não se pronunciaram, se enfrentam neste sábado, às 11h15 (de Brasília), pela 11ª rodada da La Liga. Será um confronto direto pela liderança, atualmente ocupada pelos Merengues, com 25 pontos, mas seguida de perto pelos Culers, que ocupam o terceiro lugar, com um a menos.