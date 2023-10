Contra o São Paulo, Palmeiras pode quebrar jejum de vitórias enfrentando equipes paulistas

Classificação e jogos Brasileirão

Depois de superar o São Paulo, a equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada da Copa do Brasil pelos tricolores. Os são-paulinos abriram a disputa com uma vitória por 1 a 0, no Morumbi, e garantiram a classificação nas quartas de final com um triunfo por 2 a 1, no Allianz Parque.

Na sequência, o Verdão visitou o Corinthians na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileiro. O Derby, que ficou marcado por uma chance clara perdida por Breno Lopes no último lance, terminou empatado sem gols.

Já em crise, foram mais dois confrontos sem vencer. Contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, o Palmeiras entrou com o time reserva e chegou até a ficar à frente no placar com um gol de Endrick, mas sofreu a virada e terminou derrotado por 2 a 1. Por fim, recebeu o Santos na Arena Barueri e o cenário se repetiu: marcou primeiro, porém foi vazado duas vezes.