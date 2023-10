Com promoção especial, Atlético-MG inicia venda de ingressos para duelo com o Fluminense

Antes de pegar o Fluminense, o Atlético-MG joga pela 29ª rodada do Brasileirão diante do RB Bragantino nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. O Galo busca se recuperar da derrota no clássico com o Cruzeiro, que impediu que o time alcançasse a zona de classificação para a Libertadores. No entanto, Alvinegro está na sétima colocação com 43 pontos, a um de distância do Grêmio, sexto colocado.

Confira mais informações sobre a venda de ingressos para Atlético-MG x Fluminense

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS (VÁLIDOS SOMENTE NA VENDA ON-LINE)

Brahma Norte (Portão 4)