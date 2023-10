Com gol no fim, Santos vence sua segunda partida na Brasil Ladies Cup Sub-20

O Santos abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com um golaço de Ana Barboza. A camisa 11 do Santos chutou colocado com o pé esquerdo e, no ângulo, marcou o primeiro da partida. O empate veio com Nicole, que aproveitou saída de bola errada da defesa santista e empatou para o Realidade Jovem aos 33 minutos.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Yasmim foi expulsa após entrada em Emily, camisa 22 das Sereinhas, e deixou a equipe do Realidade Jovem com uma jogadora a menos. Quando o empate parecia sacramentado, Laysla, de cabeça, anotou o segundo tento santista na partida. O gol foi marcado nos acréscimos da etapa complementar e decretou a vitória do Santos.