Atlético-MG repudia atos de violência da torcida contra família de Arana no clássico: "Inadimissível"

O Atlético-MG usou as redes sociais nesta quarta-feira para repudiar os atos de violência da própria torcida contra familiares do lateral Guilherme Arana. O fato teria ocorrido durante o clássico com o Cruzeiro, no domingo, na Arena MRV.

"O Galo considera inadmissíveis as atitudes violentas praticadas contra familiares dos nossos atletas, no último domingo, e se solidariza com a Gabriela Melchior e com todos que sofreram nesse episódio lamentável. O Clube tomará as medidas necessárias para que ocorrências desse tipo não se repitam. Estamos juntos!", escreveu o clube.