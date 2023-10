Após 36 anos de jejum, Brasil volta ao pódio no remo e conquista ouro inédito no Pan-Americano

Depois de 36 anos subir ao lugar mais alto do pódio no remo, o Brasil conquistou uma medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta quarta-feira. Lucas Verthein conquistou o ouro skiff simples masculino, a primeira vitória do país em uma categoria individual no torneio.

O brasileiro terminou a prova de 2.000 metros em 6min58s76, à frente do norte-americano Plihal James e do mexicano Juan Jose Rodriguez. O último ouro do Brasil no remo havia sido com a dupla formada por Ricardo e Ronaldo Carvalho, que venceram em 1987, no Pan-Americano de Indianápolis, nos EUA.