Xavi rechaça favoritismo do Barcelona contra o Shakhtar e projeta jogo difícil

O confronto entre Barcelona e Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira pela Champions League parece ter um favorito claro. No entanto, o técnico Xavi discorda dessa opinião e pregou respeito ao adversário nesta terça-feira.

Em entrevista coletiva, o treinador dos catalães exaltou a importância de um resultado positivo para colocar seu time em uma situação confortável no Grupo H. No entanto, ele afirmou que o Barcelona não pode entrar com o "salto alto", já que não se trata de um adversário frágil.

"É um jogo vital, são pontos-chave para o objetivo de avançar no grupo. É um adversário difícil, dinâmico, forte. Se pensarmos que o Shakhtar será fácil, teremos chances de perder", disse.