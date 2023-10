Vinicius Jr. exalta Bellingham e desconversa sobre Bola de Ouro: "Quero virar uma lenda do Real"

O Real Madrid venceu o Braga, nesta terça-feira, com mais uma grande atuação de Jude Bellingham. O meia inglês foi o autor de segundo gol na vitória por 2 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Responsável pelas assistências merengues, o brasileiro Vinicius Junior exaltou o companheiro, que anotou o 11º tento em 12 jogos na temporada.

"[O início do Bellingham] mpressiona porque chegar e jogar no Real Madrid é muito difícil. E ele chegou, com toda a confiança, e está se dando muito bem. Que ele possa seguir fazendo muitos gols para nos ajudar ainda mais na temporada. Temos que seguir assim para ganhar grandes coisas", disse em entrevista à TNT Sports Brasil.

"Ele é um pouco tímido, mas sempre está com a gente, com os brasileiros. Está feliz aqui, e é importante ter um grupo unido para que em momentos como no jogo de hoje, em que todos têm que defender, fazemos todo mundo juntos e com muita alegria", completou o atacante.