Vedacit Vôlei Guarulhos supera Suzano e conquista o Campeonato Paulista Masculino de 2023

No quinto set, a partida voltou a ficar equilibrada até o empate em 11/11. A partir daí, só deu Vedacit Vôlei Guarulhos que, empurrado pela torcida, não deu chances aos adversários e fechou por 15/12, garantindo o título de 2023 do vôlei masculino paulista da Divisão Especial.

O técnico de Guarulhos, Nery Tambeiro, destacou a resiliência da equipe guarulhense, durante os momentos mais importantes da partida. "Foi um jogo muito disputado. O Guarulhos entrou na quadra com a força da torcida, mas o Suzano conseguiu fechar o primeiro set que foi muito longo. Fizeram por merecer o 2×0 dentro da nossa casa, mas nossa torcida apoiou o tempo todo. Viramos o terceiro, vencemos o quarto e chegamos no tie-break com muita força. Isso mostra um time resiliente, caiu mas levanta e continua de pé acreditando. Até chegarmos nessa vitória, que foi do grupo todo. Isso tudo coroa o trabalho maravilhoso do Vedacit Vôlei Guarulhos", afirmou.

Pelo lado do Suzano, o experiente central Riad destacou a caminhada do grupo para chegar à final e o fato de ter apresentado um grande voleibol. "O grupo está de parabéns por trazer Suzano, uma cidade que tem história no esporte, de novo à elite do voleibol. Tivemos um grande adversário e que também merece pelo trabalho que vem fazendo ao longos dos anos. Saímos tristes pela derrota, mas conscientes que fizemos boas apresentações. Agora é pensar na Superliga", declarou.

A partir de 11 de novembro as duas equipes iniciam a Superliga 2023/2024 e o primeiro confronto do torneio será entre Suzano Vôlei e Vedacit Vôlei Guarulhos.