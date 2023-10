Torcida do Santos esgota ingressos para jogo com Coritiba após vexame contra o Inter

Desde a volta do público no jogo contra o Grêmio após fim da punição, na 20ª rodada, os torcedores do Santos fizeram um pacto com os jogadores, em reunião dentro do CT Rei Pelé: apoio até o fim. Líderes de torcidas organizadas prometeram incentivar os atletas em todos os momentos com o objetivo de manter o time na primeira divisão. E esse 'acordo' tem sido cumprido à risca até o momento.

Classificação e jogos Brasileirão

As derrotas para RB Bragantino e Internacional, somados aos demais resultados das rodadas, colocaram o Peixe de volta na zona de rebaixamento. Atualmente, o time do técnico Marcelo Fernandes ocupa a 18ª colocação com 30 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z4.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.