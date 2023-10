Torcedores organizados do Santos têm conversa com elenco no CT após goleada e prometem apoio

Veja, na íntegra, o comunicado publicado pela Torcida Jovem:

"Tem que honrar a camisa do Peixão!

Na manhã de hoje, a Torcida Jovem do Santos se fez presente no CT Rei Pelé, através de lideranças atuais e históricas, para falar com jogadores e comissão técnica após o vexame de domingo, onde externamos a completa revolta com a situação

Nós sabemos que derrotas acontecem, até mesmo dentro de nossa casa, como foi na semana passada, e ainda sim sustentamos nosso apoio até o último atleta sair de campo.

Entretanto, uma situação como essa é de completa impossibilidade dentro de qualquer cenário. Foi ressaltado, olhando com hombridade nos olhos de cada envolvido, que não há espaço para ocasiões como essa no Santos FC

Com a mesma hombridade, lá na 19ª rodada, firmamos um compromisso com o atual elenco com um objetivo: salvar o Santos. Sendo assim, pular do barco não é uma opção, nem para nós, nem para os atletas. Nós falamos que estávamos juntos, em meio a vitórias e derrotas, e assim será até a rodada em que sairmos desse pesadelo