Torcedor do Corinthians homenageia Renato Augusto com tatuagem; veja história

O meio-campista Renato Augusto, uma das referências atuais do elenco do Corinthians, foi homenageado de forma inusitada pelo corintiano Rafael Veiga. O torcedor fez uma tatuagem do camisa 8 na região da perna e chamou a atenção do ídolo da Fiel.

Em visita ao CT Joaquim Grava, Rafael encontrou Renato Augusto e o jogador retribuiu o carinho com uma assinatura na perna do torcedor. A marca do atleta também virou tatuagem e ficou marcado na pele do corintiano.

