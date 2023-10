Seleção Brasileira feminina faz primeiro treino para amistoso contra o Canadá

Está é a segunda oportunidade que a nova comissão tem com as atletas convocadas. Em setembro, teve um período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais.

"O primeiro contato com elas foi muito frio, a gente tentou sentir um pouquinho, já que elas vêm de jogos pelos clubes. Sentir a condição atual delas. Atenção especial na preparação. Mas, a preparação, em si, é muito curta, são só quatro dias para o jogo. Então, a gente vai tentar só ajustar taticamente o que precisa dentro da estratégia do Arthur para fazer um bom jogo e reajustar para o segundo jogo", disse o preparador físico Marcelo Rossetti.

O elenco brasileiro ainda tem mais dois treinos no local, antes de, na sexta-feira, fazer a última atividade no Estádio Saputo, palco do jogo. Depois, o Brasil volta a duelar com as canadenses, no dia 31, no Wanderers Grounds, às 19h30.

A delegação brasileira começou a se apresentar na noite de segunda. As atletas que faltavam se juntaram às demais ao longo desta terça-feira. Foram os casos de Letícia, Yasmim, Gabi Portilho, Luana e Tamires, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras, que estavam disputando a Libertadores, na Colômbia até o último sábado. Além delas, Cristiane e Camila, do Santos, e Luciana, da Ferroviária, também se apresentaram nesta terça.