Seleção Brasileira feminina começa a se apresentar para estreia oficial de Arthur Elias

A Seleção Brasileira feminina irá enfrentar o Canadá em dois amistosos ? a serem realizados neste sábado (28) e na próxima terça-feira (31). Nesta segunda-feira (23), as primeiras representantes do Brasil chegaram a Montreal e se apresentaram ao técnico Arthur Elias.

Os jogos marcam a estreia oficial do ex-treinador do Corinthians no comando da 'Amarelinha'. Conforme combinado em seu anúncio, Arthur passa a dedicar 100% ao Brasil após ter conquistado mais uma Libertadores com a equipe alvinegra.

LEIA TAMBÉM