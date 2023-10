São Paulo supera Palmeiras nos pênaltis e pega o Corinthians na final do Paulista sub-17

O São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista sub-17 e conquistou uma vaga na decisão do torneio. Depois de empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes voltaram a se igualar no placar, desta vez por 2 a 2. O Tricolor Paulista ficou com a vaga ao vencer a disputa de pênaltis na Arena Barueri.

Na final da competição, o São Paulo enfrentará o Corinthians. Assim como o Tricolor, o Timão contou com o brilho do seu goleiro para eliminar o Red Bull Bragantino na semifinal, depois de uma derrota por 2 a 0 no jogo de volta.

Os gols de Palmeiras e São Paulo