Santos tem segunda pior defesa do segundo turno do Brasileirão; veja números

No último domingo, a defesa santista teve outra partida abaixo do esperado e perdeu de 7 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. O Peixe é o segundo time que mais sofreu gols no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Em nove jogos, o Alvinegro Praiano levou 21 tentos, ficando apenas atrás do Coritiba, com 23. Fluminense (16), América-MG (15) e Grêmio (13) fecham o top cinco negativo.

Considerado todo o torneio de pontos corridos, o Santos tem a terceira pior defesa. A liderança no quesito permanece com Coxa (59), com o Coelho (57) na segunda colocação.