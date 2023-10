Rodrygo comemora fim de jejum sem marcar pelo Real Madrid e fala sobre Vini Jr. na Bola de Ouro

Após mais de dois meses, Rodrygo voltou a marcar pelo Real Madrid. Nesta terça-feira, ele abriu o placar na vitória do time merengue por 2 a 1 diante do Braga, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro celebrou o fim do jejum e evitou falar sobre a Bola de Ouro, mas criticando o posicionamento dos brasileiros no ranking.

"Muito feliz com o gol. Não gosto de falar zica, mas realmente, estava em um momento de má sorte. Tentava de todos os jeitos e não conseguia marcar. Fazia bons jogos e não fazia gol. Hoje nem fiz um jogo tão bom mas pude marcar, acho que isso é o legal do futebol. Feliz pela vitórias, que dá tranquilidade para nós no grupo e agora é continuar", declarou o atacante em entrevista à TNT Sports.