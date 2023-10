Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto no Pan-Americano em Santiago

Arthur Nory é prata no solo

Mais cedo, Arthur Nory conquistou a medalha de prata no solo, com 13.933 pontos. O canadense Felix Dolci fez 14.233 e ficou com o ouro. Já o colombiano Juan Larrahondo fechou o pódio, com o bronze, fazendo 13.366. O ginasta se recuperou após ficar em nono lugar na classificação do individual geral e conquistou sua primeira medalha no Pan.