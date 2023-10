Payet e desempenho em campo: Vasco trabalha motivos para se animar no Brasileirão

A derrota para o Flamengo devolveu o Vasco para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clima dentro do clube é de tranquilidade: a ideia é trabalhar os aspectos positivos vistos no clássico e nos últimos jogos em busca da permanência na primeira divisão.

A boa fase do meia Payet, por exemplo, é um dos pontos que tem animado a todos no clube. É consenso em São Januário que o meia francês vem crescendo de produção e vai se tornar uma referência ofensiva na reta final de Brasileirão.