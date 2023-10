Palmeiras x São Paulo: saiba informações e prováveis escalações do Choque-Rei pelo Brasileirão

Para acabar com o jejum, o São Paulo não contará com Pablo Maia, suspenso por acúmulo de cartões. Apesar de terem evoluído na recuperação, Arboleda e Luan devem continuar fora.

Os lesionados Galoppo, Marcos Paulo, Igor Vinícius, Calleri e Moreira também estão fora do Choque-Rei. Assim como Patryck, que está disputando o Pan-Americano, em Santiago, no Chile.

Em compensação, Dorival Jr. contará com o retorno de Caio Paulista, que cumpriu suspensão na última rodada. Com 38 pontos, o São Paulo está na décima colocação do Brasileirão.

Pelo lado do Palmeiras, a grande novidade é o retorno de Abel Ferreira. Após cumprir suspensão de dois jogos por insinuar 'roubo' contra o Alviverde, durante a partida contra o Grêmio, o técnico português volta ao comando do clube palestrino.

O Verdão inicia a rodada com 47 pontos conquistados, na quarta colocação, com campanha de 13 vitórias, oito empates e sete derrotas. 12 pontos atrás do líder Botafogo, a briga do time da Barra Funda é com garantir a vaga direta na Libertadores do ano que vem.