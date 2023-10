Palmeiras vende 19,3 mil ingressos para clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão

O Palmeiras atualizou a parcial e, nesta terça-feira (24), divulgou quantos ingressos foram vendidos para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Verdão tem Choque-Rei pela frente no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela competição nacional de pontos corridos. O objetivo do Alviverde é se consolidar no G4 da tabela.

Até às 10h25 (de Brasília) desta terça-feira, o clube palestrino divulgou que 19.300 ingressos foram comercializados para o embate.