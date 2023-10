Natação: Brasil avança à final de revezamento com melhor tempo das eliminatórias

O revezamento 4 x 200m livre masculino foi o destaque do Brasil nas eliminatórias da natação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago na manhã desta terça-feira no Centro Aquático. A equipe brasileira avançou à final com o melhor tempo.

O time formado por Luiz Altamir Lopes, Fernando Scheffer, Leonardo Coelho e Felipe de Souza cravou o tempo de 7min22s38. Eles ficaram em vantagem sobre equipes como Canadá, México e Estados Unidos, que vieram na sequência da classificação e provavelmente vão brigar pelas medalhas com os brasileiros.

Na mesma prova, mas na versão feminina, o Brasil também vai brigar pelo pódio. O time composto por Maria Mangabeira, Giovanna Tomanik, Celine Bispo e Maria Luiza Pessanha finalizou a prova com o tempo de 8min20s05, segundo melhor de sua série. As finais serão no período da tarde.