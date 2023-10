Corinthians: Maycon fala em 'dez finais' e projeta jogo contra Cuiabá

O volante Maycon falou sobre o momento complicado do Corinthians no Campeonato Brasileiro, destacando que as próximas 10 rodadas do torneio nacional serão "finais" para o elenco alvinegro. O Timão se encontra na 15ª posição da liga, com 33 pontos, apenas três a mais em relação à zona de rebaixamento.

"Sabemos que, pela situação que estamos no campeonato, nós temos 10 finais, temos que encarar dessa forma", comentou o camisa 7 à Corinthians TV, nesta terça-feira. O jogador está de volta à equipe para a partida contra o Cuiabá depois de cumprir suspensão diante do América-MG, na última rodada.

"Sabemos que vai ser difícil (enfrentar o Cuiabá), pelo adversário, pela temperatura, o que temos de adversidade. Mas nós também sabemos que podemos fazer um grande jogo e sair de lá vitorioso", complementou Maycon.