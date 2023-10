Marcelo Fernandes pode voltar a escalar 'Santos ideal' após três rodadas

A única preocupação para a partida contra o Coxa é o meia-atacante Yeferson Soteldo. O Peixe desistiu de recorrer à punição contra o jogador para poupar o atleta desgastado após a data Fifa. Assim, a tendência é que ele esteja à disposição.

Desde a chegada de Marcelo Fernandes, o Santos tido como ideal tem: João Paulo; João Basso, Joaquim e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

Santos e Coritiba se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. Na 18ª colocação, o Santos está com 30 pontos, na zona de rebaixamento. O Goiás, com 31, é o primeiro clube fora da degola.

