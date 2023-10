Lista de jogadores da NBA apresenta recorde de 125 atletas estrangeiros

A NBA anunciou nesta terça-feira, noite de abertura da temporada 2023/2024, que a liga tem um recorde de 125 jogadores estrangeiros de 40 países e territórios em seis continentes, incluindo um número recorde de atletas do Canadá, com 26, e da França, com 14.

Isto marca a terceira temporada consecutiva em que as escalações da noite de abertura apresentam pelo menos 120 jogadores estrangeiros e a 10ª temporada seguida em que as escalações da noite de abertura possuem pelo menos 100 estrangeiros. Todas as 30 equipes apresentam ao menos um jogador internacional. O recorde anterior de jogadores internacionais (121) e o recorde atual de países e territórios representados (42) foram estabelecidos no início das temporadas 2021/2022 e 2017/2018, respectivamente.