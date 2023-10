Lakers e Nuggets abrem a temporada 2023/24 da NBA; veja onde assistir e mais informações

Less than 24 hours away from #KiaTipOff23! ?

The 2023-24 regular season tips off Tuesday night on TNT with Lakers/Nuggets followed by Suns/Warriors! pic.twitter.com/KBZZL19Zyr

? NBA (@NBA) October 24, 2023

Atuais campeões da NBA - sendo o primeiro título da história da franquia - os Nuggets mantiveram a base da equipe vencedora da temporada passada com a estrela Nikola Jokic, além de Jamal Murray e Aaron Gordon. Já os Lakers mexeram na equipe - mantendo LeBron James e Anthony Davis - e trouxeram alguns reforços, como Gabe Vincent, ex-Miami Heat, e Chris Wood, vindo do Dallas Mavericks.