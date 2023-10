Joias se recuperam e reforçam o Barcelona na Champions League; veja lista de relacionados

O Barcelona divulgou a lista dos 20 atletas relacionados para o duelo desta quarta-feira diante do Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada do Grupo H da Champions League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

As principais novidades na relação dos convocados para o confronto são Alejandro Balde e Lamine Yamal. A dupla de joias de La Masia se recuperou de lesão e vai reforçar o Barça no importante jogo da competição continental. Enquanto o lateral tinha problemas no adutor de um dos tendões da coxa, o atacante tratava contusão no flexor do quadril esquerdo.

No entanto, o número de desfalques por problemas físicos no Barcelona ainda assusta. Estão fora dos relacionados: o zagueiro Koundé, os meias Pedri, Frenkie de Jong e Sergi Roberto, além dos atacantes Raphinha e Lewandowski. Todos esses atletas seguem no departamento médico, sem qualquer previsão de liberação. O jovem Gavi também não joga pois cumpre expulsão no duelo com o Porto, na última rodada.