Ídolo do Botafogo, ex-goleiro Jefferson pede que torcida apoie elenco

Confira a mensagem publicada pelo ex-goleiro:

"É realmente emocionante sentir o carinho e o apoio de cada torcedor do Botafogo, pedindo para que eu esteja no elenco do clube e viva esse momento com a equipe. Receber tanto amor e incentivo é algo que aquece o coração e me faz lembrar de todos os momentos especiais que compartilhamos ao longo dos anos. Cada grito de 'volta, ídolo' e as mensagens de apoio são verdadeiramente maravilhosos.

Entretanto, é importante lembrar que o momento atual é dos jogadores, da equipe técnica e da administração que estão trabalhando arduamente para levar o Botafogo de volta ao topo do futebol. Eles são os verdadeiros heróis nesse momento, dedicando-se incansavelmente em prol do clube que amamos.