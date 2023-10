Guarulhos vence Suzano e conquista título inédido do Paulista de vôlei

O Campeonato Paulista masculino de vôlei foi decidido de forma emocionante, apenas no quinto set da terceira partida da decisão. O Guarulhos conseguiu reverter um placar adverso de 2 a 0 na noite desta segunda-feira e superou o Suzano para faturar o seu primeiro título estadual.

No ginásio da Ponte Grande, o Guarulhos aproveitou o apoio da torcida para bater o rival por 3 sets a 2, com parciais de 33/35, 22/25, 25/23, 25/16 e 15/12. Assim, fechou a série decisiva do Campeonato Paulista em 2 a 1.

Agora, as equipes miram a disputa da temporada 2023/24 da Superliga masculina de vôlei. Os finalistas do Paulista vão se encontrar justamente na rodada de abertura, no dia 11 de novembro, às 21 horas, desta vez na Arena Suzano.