Grupo de conselheiros pede esclarecimentos sobre contas do Santos; veja tópicos

Um grupo de conselheiros do Santos protocolou um documento na Secretaria do Conselho Deliberativo com um pedido de esclarecimentos por parte do presidente Andres Rueda sobre as contas do clube.

Ele já foi assinado por quase 70 conselheiros até a tarde desta terça-feira.

Entre os pedidos, estão informações sobre as vendas de Ângelo e Deivid Washington, ambos ao Chelsea, como quanto entrou no caixa do Peixe, quanto e onde já foi utilizado.