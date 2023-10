Grêmio x Flamengo: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira pela quarta vez em 2023. A partida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), será válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rolará a partir das 21h30 (de Brasília).

O confronto será transmitido para todo o Brasil através do canal pay-per-view Premiere. Na televisão aberta, a transmissão será feita pela Globo, com exceção dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida pela Gazeta Esportiva.

Esta será a quarta vez que as duas equipes se encontram na temporada. No primeiro turno do Brasileirão e nas duas partidas das semifinais da Copa do Brasil, só deu Flamengo, que, além de vencer os três jogos, anotou seis gols e não foi vazado.