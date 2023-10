Goleiro do PSG, Donnarumma prevê reencontro emocionante com o Milan pela Champions

Nesta quarta-feira, PSG e Milan se enfrentam em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. O jogo marca o reencontro do goleiro Donnarumma com o clube italiano, time em que iniciou a carreira.

"Para mim, será um jogo muito emocionante. Reencontrar o Milan é uma grande emoção, mas tenho que deixar as emoções de lado e pensar no jogo. Me sinto muito bem aqui, há uma grande família no PSG, como no Milan", comentou.

"Passei oito anos maravilhosos em Milão. Gostaria de agradecer ao clube pelo que me deu, mas me sinto muito em casa em Paris. O ambiente é incrível", completou.