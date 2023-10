Goleiro brilha nas penalidades contra RB Bragantino, e Corinthians avança para final do Paulista sub-17

O Corinthians está classificado para a final do Campeonato Paulista sub-17. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino no estádio da Fazendinha, nesta terça-feira, mas garantiu a vaga na decisão do Estadual via penalidades máximas. O goleiro Matheus Corrêa brilhou na disputa por pênaltis, com quatro cobranças defendidas.

No jogo de ida da semifinal, o Timão havia vencido o Massa Bruta por 2 a 0, mas viu a vantagem ser desfeita em seus domínios.

O primeiro gol do Bragantino foi marcado logo aos dois minutos de jogo, com Filipe Gabriel, via penalidade máxima. O segundo tento foi anotado na reta final de partida, com Gabriel Lopes, que se posicionou bem para conferir o rebote após chute de fora da área.