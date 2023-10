Fluminense x Goiás: veja informações, prováveis escalações e onde assistir pelo Brasileirão

O Fluminense conta com reforços para este jogo. O zagueiro Felipe Melo, o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Thiago Santos e o meia Lima ficam à disposição após cumprirem suspensão diante do Bragantino. Mas com a proximidade da final da Copa Libertadores, o time só vai ser definido minutos antes do confronto.

Pelo lado do Goiás, o técnico Armando Evangelista planeja um bom resultado no Rio e aposta

"Vamos para mais um jogo fora de casa com a necessidade de sermos competitivos, o que temos conseguido na maior parte dos jogos. Por isso estou confiante que podemos buscar algo se mantivermos esse nível de entrega", disse ele.

Para este jogo o treinador do Goiás deve promover uma alteração na equipe. O volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Cuiabá, reaparece e deve ocupar a vaga de Higor Meritão, que vai ficar como opção no banco.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X GOIÁS