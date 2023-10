Fluminense terá retorno de quatro jogadores importantes e mira reação no Brasileiro contra o Goiás

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem a chance de reencontrar o caminho dos triunfos nesta quarta-feira. O Tricolor carioca recebe o Goiás, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 29ª rodada do torneio nacional.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz ganhou reforços. Ao todo, quatro jogadores que estavam suspensos na derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino voltam a ficar à disposição da comissão técnica. O zagueiro Felipe Melo, o lateral esquerdo Marcelo, o volante Thiago Santos e o meia-atacante Lima poderão ir a campo.