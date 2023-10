Dudu lesionado e crise: veja um balanço do Palmeiras após a eliminação na Copa do Brasil

A eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil pode ter sido um divisor de águas para a temporada do Palmeiras. A queda na competição aconteceu no dia 13 de julho, após a derrota por 2 a 1 dentro do Allianz Parque.

Desde então, o Verdão soma um aproveitamento de 55%, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas, somando Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pelo torneio nacional, o time do técnico Abel Ferreira era o então quinto colocado quando caiu para o rival Tricolor.

A respeito da Liberta, o Palmeiras, pelo terceiro ano seguido, chegou a eliminar o Atlético-MG nas quartas de final para enfrentar o Boca Juniors na semi. No entanto, antes do duelo com os argentinos, o Verdão teve uma perda significativa: o atacante Dudu sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco no jogo contra o Vasco.