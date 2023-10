Dorival revela planos para Galoppo e vê dupla de jovens pronta para seleção

Um dos destaques do São Paulo no começo da temporada, o meio-campista Galoppo sofreu uma séria lesão no joelho e deve voltar apenas em 2024. Apesar de não ter trabalhado com o argentino em condições de atuar, o técnico Dorival Júnior falou sobre os planos que tem para o atleta.

"Um jogador que eu imagino na função que temos por exemplo o Alisson, o Nestor, o Michel Araújo. Um jogador que tem uma ótima chegada, que também contribui no início de combate, marcação. É um jogador que tem capacidade, muitas habilidades, que eu não tenho dúvida que será um ótimo reforço para todos nós", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Outros dois jogadores entre os principais nomes do Tricolor são o zagueiro Beraldo e o volante Pablo Maia. Por conta do desempenho, a dupla, inclusive, já chamou a atenção da Europa. De acordo com o comandante são-paulino, eles já estão prontos para ir à seleção brasileira.