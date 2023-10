Dorival explica ausência de Pato no campo e fala sobre continuidade no São Paulo: "Não está descartado"

Apesar de estar sendo pouco acionado no São Paulo, o atacante Alexandre Pato ainda pode continuar no clube em 2024. Em entrevista ao Canal do Nilson Cesar no YouTube, o técnico Dorival Júnior falou sobre a situação do atacante no Tricolor.

De acordo com o comandante, o futuro do jogador e uma possível renovação depende das atuações que ele tiver tanto nos jogos como nos treinos. Pato só tem contrato com o São Paulo até o fim de 2023 e ainda não chegou a um acerto sobre uma possível extensão do seu vínculo.

"O Pato não está descartado. Espero uma resposta dele primeiramente para que depois eu possa tê-lo em definitivo dentro de campo. Eu o respeito muito como profissional e também quero vê-lo atuando, mas preciso que ele me dê uma resposta um pouco mais contundente no dia a dia", disse.