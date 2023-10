James não dava duas assistências em um mesmo jogo desde janeiro de 2021

James Rodríguez parece ter se encontrado no São Paulo. Com duas assistências, o meio-campista comandou a vitória tricolor sobre o Grêmio, no último sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O colombiano não dava dois passes para gol em um mesmo jogo há dois anos e nove meses.

A última vez que o jogador ex-Real Madrid e Bayern de Munique participou de tal maneira em tentos anotados em um único compromisso foi no dia 24 de janeiro de 2021. Na ocasião, ele atuava pelo Everton, da Inglaterra, e deu duas assistências no triunfo por 3 a 0 sobre o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

Na partida em específico, James deu passes para conhecidos do futebol brasileiro marcarem. Aos 14 minutos do segundo tempo, ele acionou o centroavante Richarlison. Três minutos mais tarde, o toque foi para tento do zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras.