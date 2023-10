Dirigente do Botafogo reclama de adiamento de jogo contra o Fortaleza e cutuca: "Uma SAF campeã atrapalha interesses"

O Botafogo segue revoltado com o adiamento do confronto com o Fortaleza, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira. A partida foi adiada sem que a CBF consultasse o clube e sem que o regulamento da competição pedisse. O fato não passou batido para Vinicius Assumpção, vice-presidente do Glorioso.

Por meio de suas redes sociais, o dirigente reclamou do adiamento e até da postura de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

"Infelizmente o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, em sua declaração concorda com o descumprimento do regulamento assinado por todos. Nada de tirar vantagem, o Botafogo só queria jogar conforme determina a tabela, divulgada pela CBF e respeitar o estatuto do torcedor. Como ficam os direitos daqueles que compraram passagens e hospedagem?", reclamou Vinicius Assumpção.