Diniz tem aproveitamento ruim no Fluminense desde que estreou pela Seleção; veja números

Há um mês sem vencer, desde que ganhou do Cruzeiro por 1 a 0, no dia 20 de setembro, o Fluminense busca voltar ao caminho das vitórias. A equipe de Fernando Diniz recebe, no Maracanã, o Goiás, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Contando com o duelo contra o Esmeraldino, o Tricolor terá mais quatro compromissos até a final da Libertadores contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, as 17 horas.

Veja também