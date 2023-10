Cuiabá x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro

Para o duelo desta quarta-feira, Mano Menezes e sua comissão técnica não contarão com Gustavo Silva, que se recupera de lesão muscular na panturrilha direita. Por outro lado, Maycon volta a ser relacionado depois de cumprir suspensão diante do América-MG, na última rodada.

O Cuiabá, por sua vez, vive situação mais tranquila na tabela. O Dourado se encontra na 11ª posição do Brasileiro, com 37 pontos conquistados. A equipe comandada por António Oliveira vem de um empate em 1 a 1 com o Goiás, também na Arena Pantanal.

Para encarar o Timão, o Cuiabá deve ter o retorno do lateral esquerdo Uendel, ex-Corinthians, que foi preservado nas últimas duas rodadas por conta de choque na cabeça.

No primeiro turno, Corinthians e Cuiabá empataram em 1 a 1 na Arena, quando Vanderlei Luxemburgo ainda era o técnico do clube paulista. Deyverson abriu o placar para o Dourado e Ruan Oliveira deixou tudo igual para os mandantes.

FICHA TÉCNICA