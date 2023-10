Cruzeiro x Bahia: saiba onde assistir, informações e prováveis escalações do confronto pelo Brasileiro

O Bahia, por outro lado, vem triunfando nas últimas rodadas sob o comando do treinador Rogério Ceni. O Esquadrão de Aço está há três jogos sem saber o que é perder e conseguiu subir na tabela. Atualmente, o time figura na 13ª colocação e está com a mesma pontuação do rival da 29ª rodada.

O time comandado por Ceni chega para o duelo contra a Raposa após três vitórias consecutivas e com a confiança lá em cima. Nas últimas três rodadas, superou Goiás, Internacional e Bahia. No comando do clube há seis jogos, o técnico tem quatro vitórias e duas derrotas até aqui.

Os dois clubes estão há quatro pontos de distância do Vasco, primeiro colocado do Z4. Para o confronto decisivo, o treinador Zé Ricardo terá importantes reforços. O lateral direito Palacios, o lateral esquerdo Marlon e o atacante Wesley retornam à equipe após cumprirem suspensão na última rodada.

Já Ceni também terá a volta de dois jogadores importantes em seu elenco. O técnico poderá contar com o zagueiro Victor Hugo, que já está recuperado de lesão, e também com o volante Rezende, que cumpriu suspensão na vitória diante do Fortaleza.

No primeiro turno, jogando na Fonte Nova, Cruzeiro e Bahia empataram em 2 a 2. Agora, as duas equipes vão em busca da vitória para conseguir um respiro no Brasileirão.